В Санкт-Петербурге бушует страшная гроза — видео

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Светлана Александрова
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Стихия оставила без света дома на юге города.

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Фото, видео: globallookpress.com / "instagram.com/me4tatell", 5-tv.ru

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Погода

Вслед за Москвой сильная гроза пришла в раскаленный солнцем Санкт-Петербург. Видео разгула стихии прислали 5-tv.ru жители Горелово — южного района Северной столицы. На кадрах темно, как ночью, из-за стены дождя, улицы и дворовые проезды превратились в реки. Местные жители сообщают, что в домах отключилось электричество. Сейчас аварийные службы сейчас разбираются в причинах и масштабах аварии.

Очевидцы сообщают также в соцсетях, что затопило дин из крупных гипермаркетов — на кадрах видно, что на полу стоит вода.

Ранее 5-tv.ru публиковал впечатляющее видео из Москвы, на которую после аномальной жары обрушилась гроза с ливнями и градом.

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