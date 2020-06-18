Вслед за Москвой сильная гроза пришла в раскаленный солнцем Санкт-Петербург. Видео разгула стихии прислали 5-tv.ru жители Горелово — южного района Северной столицы. На кадрах темно, как ночью, из-за стены дождя, улицы и дворовые проезды превратились в реки. Местные жители сообщают, что в домах отключилось электричество. Сейчас аварийные службы сейчас разбираются в причинах и масштабах аварии.

Очевидцы сообщают также в соцсетях, что затопило дин из крупных гипермаркетов — на кадрах видно, что на полу стоит вода.

Ранее 5-tv.ru публиковал впечатляющее видео из Москвы, на которую после аномальной жары обрушилась гроза с ливнями и градом.