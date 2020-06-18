Экс-дипломат подтвердил смерть Сергея Хрущева

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Алиса Маркова
Эксклюзив 72

Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева скончался на 85-м году жизни.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович, 5-tv.ru

Информацию о смерти Сергея Хрущева в интервью 5-tv.ru подтвердил друг семьи покойного, бывший дипломат Марк Гаррисон. Он сообщил, что советский, российский и американский ученый, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева скончался 18 июня.

«Он умер сегодня. Простите, не могу сказать вам больше сейчас — это трагическая ситуация», — сказал Гаррисон.

Сергей Хрущев умер в возрасте 84 лет в Соединенных Штатах. Обстоятельства его гибели выясняются. Тем временем, по информации 5-tv.ru, они носят трагический характер.

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