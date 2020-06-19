ФАС устанавливает причины роста цен на бензин

Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) разбирается в причинах роста биржевых цен на бензин марки АИ-95.

Как говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, ФАС начала соответствующие проверки и сделала запросы на биржу. В ведомстве не исключают наличие сговора некоторых игроков рынка и предупреждают, что виновных ожидают санкции, предусмотренные антимонопольным и уголовным законодательством.

Как сообщает «Российская газета», стоимость бензина АИ-95 второй день подряд достигает исторического максимума, поднявшись на 9% с начала июня. ФАС РФ рекомендует нефтяным компаниям обеспечить удовлетворение спроса и нарастить объем предложений на бирже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению экспертов, стоимость бензина на бирже будет повышаться, пока рынок не наполнится бензином в полном объеме.