Рекордное подорожание бензина в России объяснили ростом спроса на бирже

В России рекордно подорожал бензин, пока только на бирже. Спрос на 95-й и соответственно его цена растут с апреля. И как говорят эксперты, эта динамика продолжится — стоимость будет повышаться, пока рынок не наполнится бензином в необходимом объеме.

После сообщений о рекордном скачке оптовых цен, цены розничные тоже поползли вверх. Оказывается, мало кто ожидал, что экономика России станет восстанавливаться такими быстрыми темпами. А если спрос на бирже, превышает предложение, цену неизбежно растут. таким толчком и пробили исторический максимум. С начала июня стоимость 95-го в опте выросла на 9%, теперь торгуют почти по 60 тысяч рублей за тонну. И предпосылок, что станет дешевле, нет.

Что в это время происходит на заправках, выяснял Виктор Синеок.