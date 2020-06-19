Удивительное рядом: россияне увидят затмение Венеры

Днем 19 июня россияне смогут наблюдать удивительное космическое явление — затмение Венеры. Как отмечается на сайте Московского планетария, его будет отчетливо видно практически из любой точки России.

«При ясной погоде высоко над южным горизонтом, правее (западнее) от Солнца можно будет наблюдать очень красивое астрономическое „шоу двух серпов“, большого Лунного и маленького — серпика Венеры, который на полчаса „спрячется“ за диском Луны», — говорится в сообщении.

Эксперты уточнили, что в каждом регионе время действа будет разным — его необходимо вычислять заранее. Однако установлено, что жители столицы увидят, как Луна начнет закрывать Венеру около 11:42. Отмечается, что затмение продлится порядка 35 минут.

Не удастся понаблюдать за интересным явлением лишь жителям юго-восточной части Дальнего Востока и юга европейской части.

«22 июня Венера выйдет на утреннее небо и все лето будет радовать нас уже по утрам», — подытожили сотрудники Московского планетария.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что принесет людям коридор затмений и летнее солнцестояние — 2020.