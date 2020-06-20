Портреты конфедератов убрали из здания конгресса США

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Недовольство демократов вызвали герои гражданской войны, которые выступали на стороне рабовладельческого юга.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Из Капитолия вывезли портреты бывших спикеров Палаты представителей, занимавших должность во времена Конфедерации. Символична и дата, которую выбрали для акции. 19 июня 1865 года, в Техасе зачитали указ Авраама Линкольна об освобождении рабов.

«В этом храме демократии нет места, чтобы увековечивать память людей, которые являются воплощением фанатизма и гротескного расизма Конфедерации», — заявила Нэнси Пелоси.

Впрочем, публично засвидетельствовать свое отношение к расовой дискриминации сейчас торопятся не только политики. В Facebook пообещали в ближайшие пять лет увеличить долю сотрудников афроамериканцев. А вот министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб не оценил идею преклонять колено, извинясь за годы угнетения чернокожего населения. Он заявил, что готов делать это только перед королевой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Тарантино раскритиковали за частое употребление в его фильме слова «ниггер». Сценарист «12 лет рабства» указал мэтру на грубую подачу картины «Джанго Освобожденный».

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