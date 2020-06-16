Тарантино раскритиковали за частое употребление в его фильме слова «ниггер»

Частое употребление слова «ниггер» в фильме «Джанго Освобожденный» стало поводом для критики Квентина Тарантино. Об этом пишет портал Breitbart.com. С обвинениями в его адрес выступил обладатель «Оскара» за картину «12 лет рабства» сценарист Джон Ридли.

Как подсчитали эксперты, неприятное для афроамериканцев обращение упоминается в лентах Тарантино больше 200 раз, а в указанном фильме оно встречается чаще всего — 110 раз. По словам Ридли, режиссер смакует это слово и часто использует не в определенном контексте, а без всякой надобности.

«Это задевает и бесит. Но в то же время, я не могу сказать: «Ты никогда не можешь произносить это слово», — уточнил сценарист.

Помимо того Ридли утверждает, что изображение рабства в картине Тарантино на юге США в период до гражданской войны укрепило негативные стереотипы о чернокожих.

Ранее 5-tv.ru писал, что стриминговая платформа HBO Max убрала культовый фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем. Инициатором такого решения опять-таки выступил Джон Ридли, посчитавший фильм расистским.