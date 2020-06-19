ТОП-5 имен, обладатели которых живут дольше других

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок прожил долгую счастливую жизнь. А поскольку эзотерики утверждают, что во многом характер человека и его судьбу определяет данное при рождении имя, стоит прислушаться к их советам. Они называют пять имен, обладатели которых обычно живут дольше остальных. Список публикует канал Яндекс. Дзен.

Мария

Носящие это древнее имя женщины нежны и спокойны. Благодаря этим чертам характера их нервная система крепче, чем у других людей. Они спокойно относятся даже к самым серьезным жизненным трудностям и легко их преодолевают. Кроме того, Мария с детства болеет реже своих сверстников и быстрее восстанавливается после любых недугов. Часто женщины с этим именем становятся многодетными матерями и отдает детям всю себя. Все эти особенности характера и здоровья позволяют Марии жить до глубокой старости.

Антон

Люди с этим именем отличаются особенным трудолюбием. Старательный мальчик как правило вырастает в мужественного юношу, который четко представляет, чего хочет от жизни. Так же серьезно Антон относится и к своему здоровью — не приемлет вредных привычек и ведет здоровый образ жизни, а потому редко болеет. А если мужчине с этим именем удается выбрать любимую профессию, он может достичь невероятных успехов в карьере. Благодаря всему этому среди Антонов много долгожителей.

Алла

Названные этим именем девочки отличаются крепким здоровьем с ранних лет. А еще лидерскими качествами. Во взрослом возрасте Алла стремится быть в центре внимания и превзойти окружающих в своих умениях, а потому часто занимает руководящие должности. Если эти женщины на протяжении жизни внимательно относятся к своему здоровью, у них есть все шансы дожить до глубокой старости.

Константин

Носящие это имя мужчины привлекают людей своей тактичностью и доброжелательностью. Благодаря этим качествам они пользуются заслуженным уважением в обществе, и у них всегда много друзей, готовых прийти на помощь в нужный момент. У Константина есть некоторые вредные привычки, однако несмотря на это, его здоровью можно только позавидовать.

Светлана

В детстве названные этим именем девочки могут часто болеть, но годам к 20 их иммунитет укрепляется и на протяжении всей жизни у них практически нет поводов обращаться к врачам. На первый взгляд Светлана может показаться окружающим замкнутой, но на самом деле она нежный человек, которого легко ранить словом. Тем не менее, женщины с этим именем стараются не расстраиваться по пустякам и игнорировать житейские трудности. Так им живется спокойнее, а главное — дольше.

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