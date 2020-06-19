Скончался исполнитель роли Бильбо Бэггинса из «Властелина колец»

Исполнитель роли Бильбо Бэггинса в кинотрилогии «Властелин колец» и фильме «Хоббит» Иэн Холм скончался в Великобритании в возрасте 88 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на родственников актера.

«С большой скорбью сообщаем, что актер сэр Иэн Холм умер сегодня утром в возрасте 88 лет. Он мирно скончался в больнице в окружении своей семьи», — цитирует издание заявление родных Холма.

Близкие уточнили, что причиной смерти стало заболевание, связанное с болезнью Паркинсона. Последние дни актера задокументировала его жена Софи де Стемпель в серии пастельных портретов.

Как пишет издание, Иэн Холм был универсальным актером, который мог изобразить любых персонажей от андроидов до хоббитов. После окончания Королевской академии драматического искусства в Лондоне он много работал в театре. В послужном списке актера также более сотни ролей в кино. Холм был отмечен кинокритиками в «Безумии короля Георга» (1994 год), а за роль тренера по легкой атлетике в фильме 1981 года «Огненные колесницы» получил кинопремию «Бафта» и был номинирован на «Оскар».

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