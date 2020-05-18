«Киллер Череп» из «Лица со шрамом» скончался в США от деменции

Актеру Джино Сильве было 72 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; Кадры из кинофильма "Лицо со шрамом", режиссер Брайан Де Пальма, 1983

Американский актер Джино Сильва скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 72 лет от осложнений, вызванных лобно-височной дегенерацией — одной из форм деменции, сообщает Hollywoodreporter.

Как отмечает издание, актер наиболее запомнился зрителям по роли молчаливого киллера Черепа в фильме «Лицо со шрамом», убивающего в эффектном финале картины героя Аль Пачино Тони Монтану.

За свою сорокалетнюю карьеру Сильва снялся также в таких фильмах как «Малхолланд Драйв», «Пьяный рассвет» «Амистад», «Парк юрского периода — 2»: Затерянный мир». Появлялся актер и в сериалах «Звездный путь: Энтерпрайз», «Полиция Майами: Отдел нравов», «Уокер, техасский рейнджер» и других.

У Джино Сильвы остались жена Памела, дочь Люсия и внуки Ева и Левон.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти американского комедийного актера Фреда Уилларда, известного по роли в фильме «Американский пирог».

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