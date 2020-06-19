В России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского». Документ размещен на сайте Кремля.

Данные награды учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ. Президент также утвердил статут (документ на награду — Прим.ред.), описание и изображения этих ордена и медали.

Николай Пирогов родился 25 ноября 1810 года в Москве. Стал основоположником военно-полевой хирургии в России. Ввел в отечественную хирургическую практику пластические (в том числе костные) операции, наркоз, гипсовые повязки для иммобилизации конечностей. Разработал научно-медицинское направление, ставшее теоретической основой военно-полевой хирургии — топографическую анатомию.

Лука Крымский (Валентин Войно-Ясенецкий) — русский хирург и религиозный деятель. В 1900-1920-х годах заведовал хирургическими отделениями ряда земских больниц, в 1923 году принял монашество и сан епископа. В 1923–1943 годах подвергался репрессиям, 11 лет провел в тюрьмах, лагерях и ссылках. В дальнейшем — архиепископ Красноярский и Енисейский (1942-1944), архиепископ Тамбовский и Мичуринский (1944-1946), архиепископ Симферопольский и Крымский (1946-1961). Автор фундаментальных руководств по проблемам гнойной хирургии и хирургического лечения ранений суставов. В 1946 году удостоен Сталинской премии, в 2000 году — канонизирован РПЦ.

Согласно указу, награды будут вручаться медикам и волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями и спасение жизней пациентов.

Настоящим Указом глава государства также внес изменения в правила ношения орденов и медалей.

«При ношении ордена „За заслуги перед Отечеством“ медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ не носится, за исключением медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ с мечами. При ношении орденов СССР и медалей СССР, предназначенных для ношения на колодках, с орденами Российской Федерации и медалями Российской Федерации ордена СССР размещаются после орденов Российской Федерации, медали СССР — после медалей Российской Федерации», — говорится в Указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в июне Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию «Мы вместе»