«Сочи» разгромил юниоров «Ростова» в абсурдном матче Российской премьер-лиги

Абсурдный матч между футбольными клубами «Сочи» и «Ростов» завершился со счетом 10:1 в пользу первой команды. Несмотря явное преимущество по очкам спортсменов, игравших за клуб краснодарского края, болельщики отметили хорошую игру молодежной сборной «Ростова».

Дело в том, что честь команды отстаивали юниоры — футболисты в возрасте 17, 18, 19 лет. После того, как у шести футболистов из основного состава подтвердился коронавирус, было решено выпустить на поле молодых игроков, чтобы судьи не засчитали техническое поражение.

Сражались юноши достойно. Они первыми открыли счет в матче с профессиональными спортсменами, а вратарь команды Денис Попов смог отразить пенальти. Все это привело футбольных фанатов в восторг, ведь юниоры не побоялись помериться силами с основным составом «Сочи», за который, к слову, выступал Александр Кокорин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты петербургского футбольного клуба «Зенит» устроили нелегальное огненное шоу на стрелке Васильевского острова вечером накануне. Внезапную акцию они назвали «Погнали!» в честь возобновления сезона Российской премьер-лиги.