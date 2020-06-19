«Сочи» разгромил юниоров «Ростова» в абсурдном матче Российской премьер-лиги
Вместо основного состава, честь ростовского футбольного клуба защищали молодые спортсмены, которые первыми открыли счет.
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Фото, видео: РИА Новости / Артур Лебедев, Instagram @vitaliiliubchenko
Абсурдный матч между футбольными клубами «Сочи» и «Ростов» завершился со счетом 10:1 в пользу первой команды. Несмотря явное преимущество по очкам спортсменов, игравших за клуб краснодарского края, болельщики отметили хорошую игру молодежной сборной «Ростова».
Дело в том, что честь команды отстаивали юниоры — футболисты в возрасте 17, 18, 19 лет. После того, как у шести футболистов из основного состава подтвердился коронавирус, было решено выпустить на поле молодых игроков, чтобы судьи не засчитали техническое поражение.
Сражались юноши достойно. Они первыми открыли счет в матче с профессиональными спортсменами, а вратарь команды Денис Попов смог отразить пенальти. Все это привело футбольных фанатов в восторг, ведь юниоры не побоялись помериться силами с основным составом «Сочи», за который, к слову, выступал Александр Кокорин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты петербургского футбольного клуба «Зенит» устроили нелегальное огненное шоу на стрелке Васильевского острова вечером накануне. Внезапную акцию они назвали «Погнали!» в честь возобновления сезона Российской премьер-лиги.
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