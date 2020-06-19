Видео: фанаты «Зенита» устроили фаер-шоу на стрелке Васильевского острова

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Валентин Черников
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Болельщики ярко отпраздновали возобновление чемпионата России по футболу.

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Фото, видео: Петр Ковалев/ТАСС, Instagram @katty.ans. @max_bnaich. @savinovsa

Фанаты петербургского футбольного клуба «Зенит» устроили нелегальное огненное шоу на стрелке Васильевского острова вечером накануне. Болельщики жгли фальшфейеры и пускали фейерверки. Внезапную акцию они назвали «Погнали!» в честь возобновления сезона Российской Премьер-Лиги.

Свидетелями фаер-шоу стали десятки человек, однако зрители не опознали нарушителей спокойствия. Участники акции предварительно надели маски и, по словам очевидцев, разбежались сразу по окончании своего торжества. После себя они оставили мусор и остатки пиротехнических средств.

На следующий день на Youtube-канале LandscronaTV появилось видео, на котором запечатлены фрагменты подготовки к акции и фрагменты шоу, в том числе снятые с квадрокоптера.

Сезон чемпионата России по футболу возобновляется 19 июня. По итогам 22 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Локомотив» и «Краснодар». 20 июня петербургский клуб сыграет с ЦСКА.

Ранее 5-tv.ru писал, что финал Лиги чемпионов УЕФА в Петербурге перенесли на год. Четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов 2019/2020 пройдут в августе текущего года в Лиссабоне.

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