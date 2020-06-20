Англичане возмутились выбором Кристен Стюарт на роль леди Дианы

Британские пользователи Twitter подвергли критике решение чилийского режиссера Пабло Ларраина пригласить на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер» актрису Кристен Стюарт. Кинодеятель объяснил это профессиональными навыками знаменитости, пишет Daily Mail.

«Она может очень многое: быть загадочной, нежной и очень сильной, а нам как раз это и нужно», — отметил он.

Однако позиция Пабло не убедила юзеров. В социальных сетях они настаивали на том, чтобы роль монаршей особы исполняла англичанка, а не американка.

«Многие британские актрисы лучше подошли бы для этой роли»;

«Они даже не похожи!»

«Мне кажется, вы ошиблись», — делились мнением комментаторы.

Однако, судя по всему, режиссер от своего решения отказываться не собирается. Его поддержала Лесли Кэролл, автор книги «Диана и Чарльз: Королевские дела и знаменитые королевские браки». По ее мнению, важно — не то, где родилась Стюарт, а то, как она сможет вжиться в исторический образ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принцесса Диана несколько раз пыталась свести счеты с жизнью.