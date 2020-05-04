Принцесса Диана четыре раза пыталась свести счеты с жизнью?

Новый документальный фильм о жизни принцессы Дианы шокировал поклонников. Лента еще не вышла в прокат, однако уже стали известны о ней некоторые подробности. В частности, ожидается, что в кинокартине «Быть мной: Диана» будет показано, будто супруга принца Чарльза четыре раза пыталась свести счеты с жизнью.

Предполагается, что фильм построен таким образом, чтобы как можно глубже погрузить зрителя в переживания и страхи принцессы. В нем отдельное внимание уделено несчастному браку Дианы, ее психическому расстройству и детских травмах, пишет Daily Mail.

Известно, что в ленте использованы не опубликованные ранее кадры из речей Дианы. Кроме того, о ее жизни рассказали люди из близкого окружения.

Новость о документальной кинокартине возмутила сыновей принцессы Дианы — принцев Уильяма и Гарри. Они убеждены, что сценаристы солгали и додумали некоторые подробности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вечернее платье принцессы Дианы выставлено на аукцион в Лондоне.