В МИД Великобритании отреагировали на статью Путина о Второй мировой войне

Победить фашизм удалось только благодаря небывалой самоотверженности СССР и стран-союзников, заявил представитель МИД Великобритании, комментируя статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне.

Дипломат также подчеркнул, что полностью согласен с мнением российского лидера по поводу того, как важно сохранять историческую правду, основанную на фактах, а если и рассуждать о событиях прошлого, то делать это максимально непредвзято и даже самокритично.

«Наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах… Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — цитирует РИА Новости представителя МИД страны.

Статью президента России Владимира Путина «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» опубликовал журнал The National Interest 18 июня. Вспоминая о трагических событиях того времени, глава государства предлагает всестороннюю оценку наследия войны. В том числе, рассуждая о роли каждой страны в деле борьбы с фашизмом, российский лидер отметил, что именно СССР внес наибольший вклад. Кроме того, Путин сделал акцент на том, что сегодня важно продолжать изучение причин начала Второй мировой, но делать это максимально объективно, на основе фактов и документов, а не домыслов и спекуляций.