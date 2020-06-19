На Западе отреагировали на статью Владимира Путина о Великой отечественной войне

На статью Владимира Путина уже отреагировало большинство ведущих изданий. Тон достаточно противоречивый, но во многом с президентом согласны.

К примеру о том, что память воевавших с нацизмом надо чтить. В CNN пишут, что на Западе роль Советского Союза в Победе часто не замечают, больше внимания уделяя открытию второго фронта в Нормандии в 1944 году.

В то же время справедливость замечаний Владимира Путина признали в ООН. Официальный представитель генсека отметил: организация действительно работает не так эффективно, как могла бы. Отсутствие единой позиции между ключевыми странами, в том числе и в Совбезе, мешает бороться с глобальными вызовами, например, с пандемией коронавирса.