Сколько зарабатывал Галустян во времена КВН?

Юморист Михаил Галустян начинал свою карьеру с игры в сочинской команде КВН «Утомленные солнцем». Уже после звездного старта в программе его заметили продюсеры и позвали сниматься в шоу «Наша Russia». О том, сколько он зарабатывал в начале своего пути к славе и после, артист рассказал в интервью изданию PeopleTalk.

По его словам, к моменту переезда в столицу он уже имел неплохую популярность — ведь за плечами были пять лет в «Клубе веселых и находчивых». Но платили там не так много, как он привык получать за работу теперь.

«В какой-то момент резко все поменялось: из КВН-щика, который 100 долларов зарабатывал с концерта, я превратился в мегапопулярного человека, которому и бизнес-класс, и VIP, и гонорар вырос. Как сейчас помню, как Артур Джанибекян ко мне подошел, говорит: «Сколько ты хочешь зарабатывать?» Говорю: «Ты знаешь, от 10 000 долларов не отказался бы». И он очень быстро согласился, и тут я уже напрягся: «Не мало ли я сказал?» — вспоминает Галустян.

Съемки в новом шоу оказались непростыми. Вместе со славой и деньгами, по словам юмориста, они принесли ему и звездную болезнь. Но страдал он ей недолго — на землю быстро опустили друзья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Михаил Галустян выпустил новый клип в образе Супер Жорика.