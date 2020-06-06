Золото, модели и Гудков: Галустян выпустил новый клип в образе Супер Жорика

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Алиса Старжевская
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Дебютный клип комика, выпущенный в прошлом году, собрал более 50 миллионов просмотров.

Фото, видео: YouTube @ Super Жorik

Комик Михаил Галустян опубликовал на YouTube новый клип со своим участием. Образ Супер Жорика, который пришелся по вкусу всем поклонникам юмориста, не оставляет бывшую звезду КВН. В новом клипе под названием «Золото» Галустян задействовал не только свой эпатажный образ, но и длинноногих моделей,  а также очень популярного ныне Александра Гудкова.

Действие клипа происходит на модном показе дизайнера Жан-Поля Гудкова, куда приходит Супер Жорик. Горячий восточный мужчина не может остаться равнодушным к женской красоте и вскакивает на подиум, где его со всех сторон окружают манекенщицы.

Как рассказал Галустян, идею видео он придумал вместе со своим коллегой по цеху Гариком Мартиросяном, пишет «Экспресс газета». Тогда же они решили предложить Александру Гудкову сыграть роль модного кутюрье, которая ему очень подошла.

В ноябре прошлого года Михаил Галустян выпустил дебютный клип на песню «Хочу тибя любицца», который собрал более 50 миллионов просмотров на YouTube. Тогда фанаты комика поддержали его новое амплуа и посоветовали не останавливаться на достигнутом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Катя IOWA поделилась, как снимался ее новый клип «Потанцуй со мной».

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