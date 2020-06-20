Эксперты ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки

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Алина Потёмкина
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ЦБ снизил показатель до 4,5% годовых.

Эксперты ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Ключевую ставку в России снизили на один процентный пункт. Такое решение принял Центробанк РФ, опустив значение до 4,5% годовых, что является историческим минимумом. По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, следует ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки.

По словам главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, такая политика обусловлена текущим состоянием экономики, а дальнейшие шаги будут зависеть от меняющейся ситуации.

«Действительно, мы будем рассматривать целесообразность снижения ставки в зависимости от той информации, которую мы будем получать, в зависимости от уточнения прогнозов», — сказала Набиуллина.

Эксперты рынка ожидают сохранения тренда на снижение ключевой ставки. По словам директора по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, ее размер может сжаться до 3,5-3,75%. Дмитрий Куликов из АКРА прогнозирует сохранение на уровне 4-4,5%.

Кроме того, по мнению экспертов, снижение ключевой ставки даст стимул отечественной экономике, а также позитивно скажется на ипотечных ставках. Однако риэлторы прогнозируют рост цен на недвижимость вследствие снижения ставки.

Ранее 5-tv.ru объяснял что означает снижение Центробанком ключевой ставки до 4,5% годовых.

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