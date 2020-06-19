Что означает снижение Центробанком ключевой ставки до 4,5% годовых?

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку сразу на 1% — теперь она составляет 4,5% и находится на историческом минимуме. Эта новость была предсказуема, так как еще в конце апреля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор рассматривает возможность радикального снижения в рамках смягчения денежно-кредитной политики. Кроме того, еще в 2014 году Центробанк определил своей основной задачей удержание инфляции на уровне 4% и ниже.

Осуществленное сегодня снижение ЦБ ключевой ставки повысит экономическую активность в России. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Снижая ставку, регулятор поддерживает экономическую активность, и довольно быстро это станет заметно. Ведь такой шаг автоматически повышает спрос на заемные ресурсы со стороны бизнеса и населения, а значит, процесс кредитования активизируется со стороны как физических, так и юридических лиц», — приводит его слова «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, инвестиционные проекты в таких условиях становятся более привлекательными, так как цена займов на их реализацию значительно снижается.

«Таким образом, оживляется сразу банковский сектор, который получает больше заявок на кредиты. Получает толчок для развития торговля — спрос на товары и услуги растет с получением заемщиками денег. Попутно бизнес получает возможности для открытия новых проектов или развития уже имеющихся. В целом деньги, которые считаются „кровью экономики“, оживляют процессы инвестирования, производства, логистики», — уверен он.

Аксаков также пояснил, что по отдельным видам кредитов произойдет снижение процентных ставок достаточно быстро — к примеру, в сфере ипотеки.

В мае ЦБ оценил потери России от нерабочего месяца из-за коронавируса.