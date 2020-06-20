Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к медикам, борющимся с COVID-19

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Виктория Андреева
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Глава города выразил огромную благодарность всем медицинским работникам накануне их профессионального праздника.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков , 5-tv.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к медикам города и района, поздравив их с наступающим профессиональным праздником и сердечно поблагодарив за неоценимый вклад в борьбу с COVID-19.

В видеообращении Беглов отмечает, что профессия врача — одна из самых благородных. Она требует не только глубоких познаний и огромной ответственности, но и терпения, внимания и душевной чуткости.

«В мире много опасных, а то и смертельных недугов. Между нами и болезнью стоят всегда врачи. Они спасают нашу жизнь, вселяют надежду и дарят радость выздоровления», — добавил глава Северной столицы.

Александр Беглов выразил глубокую признательность тем врачам, кто, не щадя себя, сутками напролет боролся жизнь пациентов, инфицированных коронавирусом. В благодарность за труд и отвагу местное правительство утвердило знак отличия «За доблесть в спасении».

«Будут и другие награды, но самое ценное — тысячи спасенных жизней. Дорогие врачи, фельдшеры, медсестры, санитары и все, кто работает в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, поздравляют вас с праздником! Желаю вам сил, благополучия и, конечно, здоровья!» — сказал губернатор Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как живут медицинские работники — главные герои нашего времени.

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