На передовой: Как живут главные герои нашего времени

Различные акции ко Дню медицинского работника проходят по всей стране. В последние месяцы именно они — главные герои. Пандемия позволила переоценить самоотверженный труд врачей, престиж профессии вырос в разы. Выпускники школ выбирают медицинские вузы, люди по всей стране благодарят медиков.

О героях наших дней — в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Надежды Алешкиной.

«Это прекрасно, когда видишь улыбку пациента, после того, как ему минуту назад было плохо. А сейчас их уже не беспокоит боль и все самое страшное позади», — рассказывает врач-пульмонолог высшей категории, кандидат медицинских наук Инна Первеева.

В Воронеже +40, а она в герметичном костюме и запотевших очках. На груди надпись — Инна Первеева, врач-пульмонолог, а для пациентов — просто любимый доктор.

«Этот человек, когда в палату заходит, как лучик солнца. Но, когда ближе ее узнаешь, уже лучиком солнца язык не поворачивается ее назвать, она — профессионал своего дела», — объясняет пациент Гульнара Латыпова.

12 лет учебы, 78 дисциплин. Такое точно не под силу человеку случайному.

«Если ты отстал на какое-то время, ты отстал навсегда, другого же пути никакого нет», — поясняет президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Румянцев.

Главный педиатр Москвы, главный детский гематолог Александр Румянцев — его ученики возглавляют отделения детского рака крови по всему миру, — а он до сих пор засыпает почти с сакратовской мыслью «я знаю, что ничего не знаю». Кроме одного, что врач — это больше, чем просто профессия.

«Уйти домой, отрезав все проблемы, и там отдыхать, заниматься семьей врач себе позволить это не может. Чем бы он не занимался, где бы он не находился, он всегда находится на боевом посту», — продолжает президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Румянцев.

В последние годы, а сегодня особенно, врач, медсестра, фельдшер, фармацевт и другие медицинские специальности у абитуриентов самые востребованные. Старшее поколение не философствует, не поучает. Просто по-отцовски вспоминает — мы были такие же, как вы.

«Конечно, всех подробностей и трудностей тогда мы и представить не могли. Мы тогда были лишь зеленые выпускники, но у нас были молодые сердца, готовые работать и помогать людям», — вспомиает ординатор, врач-эпидемиолог Хамид Азимов.

Хамид Азимов учится в ординатуре, работает с сестрой бок о бок в инфекционном блоке. Молодые специалисты переболели коронавирусом и снова вернулись в строй. Важные навыки приходится получать в бою. А в легендарном «Склифе», который всегда работает на экстренную помощь, учат еще и самому трудному — быстро принимать правильные решения.

«Конечно, это приходит с опытом, этому учат. И потихонечку молодые врачи и молодые медсестры, которые начинают работать в реанимационных отделениях, они привыкают к этому и становится такими уже закаленными бойцами», — говорит директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.

Врачи сегодня — герои нашего времени. Им посвящают песни, устраивают марафоны в поддержку. А уличные художники по всей России выбирают образ человека в белом халате. Кардиохирург Лео Бокерия, как никто знающий про героизм врачей, надеется, что такое отношение не померкнет вместе с выцветающей краской.

«Врачи каждый день делают подвиг, уверяю вас. То, что сегодня происходит — поднимают врачей на высоту — меня очень беспокоит, что это все так же и закончится. Вот, когда закончится эта вот волна страха, угрозы и так далее, все опять вернется на свои круги», — переживает за коллег президент НМИЦССХ им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

Во время пандемии Центр имени Бакулева работал в обычном режиме. Врачи по всей стране оказывали помощь, ведь другие болезни никуда не исчезли. И День медицинского работника мало кто проведет в кругу семьи, скорее — в палатах и операционных, спасая здоровье пациентов, и порой, ставя ценность их жизней выше своей.