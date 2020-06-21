Российский боец Александр Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Александр Волков, боец смешанного стиля (ММА) из России, уступил по очкам американскому спортсмену Кертису Блэйдсу в поединке турнира UFC Vegas 3. Бой в тяжелой весовой категории проходил в Лас-Вегасе.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, который транслировал поединок в прямом эфире, американец сходу захватил инициативу, что и помогло ему одержать победу в поединке. Все трое судей отдали победу американскому спортсмену — 49:46, 48:47, 48:46.

«Невероятно сильный парень, развиты ноги. Я просто счастлив победе», — рассказал Блейдс в интервью после боя, который, по его словам, складывался непросто.

Стоит отметить, что во время процедуры взвешивания выяснилось, что Волков легче противника более чем на шесть килограммов. Александр сейчас весит 112 килограммов, а Блейдс — 118,3.

Александр Волков в предыдущем бою, который прошел в ноябре 2019 года, смог одолеть Грега Харди. Кертис Блейдс же нокаутировал Джуниора дос Сантоса и вышел на третью позицию в рейтинге.

Известно, что на счету 31-летнего российского спортсмена 31 победа и восемь поражений, в то время как в активе 29-летнего Кертиса Блэйдса — 14 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.

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