«Надо было давно это сделать»: Харитонов о завершении карьеры Макгрегора
Российский боец смешанного стиля отреагировал на заявление ирландского спортсмена.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru отреагировал на заявление о завершении карьеры ирландца Конора Макгрегора.
39-летний спортсмен отметил, что на месте своего коллеги сообщил бы об уходе с октагона сразу после боя с Флойдом Мейвезером.
Сергей Харитонов отметил, что решение Конора Макгрегора вполне правильное. По мнению россиянина, его нужно было принимать уже давно.
«Я бы, честно говоря, еще завершил карьеру после его боя с Флойдом Мейвезером, когда он заработал достаточное количество денег и уже находился не в той форме. Уже человек, который заработал 100 миллионов долларов… <…> Я помню, в Лос-Анджелесе он на Rolls-Royce гонял. Так что решение грамотное, надо было давно это сделать», — сказал Сергей Харитонов.
Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры утром 7 июня. Свое заявление 31-летний ирландец опубликовал на своей странице в Twitter.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Шлеменко прокомментировал заявление Конора Макгрегора.
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