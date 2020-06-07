«Надо было давно это сделать»: Харитонов о завершении карьеры Макгрегора

|
Василий Заика
Эксклюзив 44

Российский боец смешанного стиля отреагировал на заявление ирландского спортсмена.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru отреагировал на заявление о завершении карьеры ирландца Конора Макгрегора.

39-летний спортсмен отметил, что на месте своего коллеги сообщил бы об уходе с октагона сразу после боя с Флойдом Мейвезером.

Сергей Харитонов отметил, что решение Конора Макгрегора вполне правильное. По мнению россиянина, его нужно было принимать уже давно.

«Я бы, честно говоря, еще завершил карьеру после его боя с Флойдом Мейвезером, когда он заработал достаточное количество денег и уже находился не в той форме. Уже человек, который заработал 100 миллионов долларов… <…> Я помню, в Лос-Анджелесе он на Rolls-Royce гонял. Так что решение грамотное, надо было давно это сделать», — сказал Сергей Харитонов.

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры утром 7 июня. Свое заявление 31-летний ирландец опубликовал на своей странице в Twitter.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Шлеменко прокомментировал заявление Конора Макгрегора.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
68.63
-0.39 77.97
0.65
Как подобрать подругу по гороскопу?

Последние новости

11:48
«Самый бездарный режиссер»: Алексей Панин о Михаиле Кокшенове
11:36
«Очередная шумиха»: Александр Шлеменко о завершении карьеры Конора Макгрегора
11:24
Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым проходит в Москве
11:16
«Надо было давно это сделать»: Харитонов о завершении карьеры Макгрегора
11:09
«Бред какой-то!» — Пушков отреагировал на высказывание Макфола о «зеленых человечках»
10:48
За сутки в России от коронавируса излечились 5 343 человека

Сейчас читают

Как подобрать подругу по гороскопу?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок