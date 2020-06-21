Два человека пострадали в результате взрыва газа в дома в Самаре
ЧП произошло утром в воскресенье, 21 июня. После хлопка из многоквартирного дома были эвакуированы более 20 человек.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Две женщины пострадали в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме после взрыва газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МЧС по региону. Отмечается, что после хлопка из здания были эвакуированы 24 человека.
В доме были повреждены межквартирные и межкомнатные перегородки, однако несущие конструкции оказались в порядке. Тем временем из-за взрыва получили повреждения припаркованные во дворе машины — на них вылетели осколки стекол, оконные рамы и обломки комнатной утвари.
По данным агентства, после инцидента в Самарскую городскую клиническую больницу для осмотра были доставлены две женщины 1965 и 1986 годов рождения.
Отмечается, что сообщение о ЧП поступило на пульт дежурных в 04:46 по московскому времени, возгорания не произошло. Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Для эвакуированных жителей дома подготовлен пункт временного размещения на базе школы-интерната № 1.
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