Газ взорвался на кухне одной из квартир дома в Самарской области. Это произошло в ночь на 21 июня. По предварительным данным, никто не погиб, в результате ЧП пострадала только 55-летняя женщина. Возгорания не произошло. Сейчас выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Перми в результате хлопка газа разрушена крыша частного жилого дома. ЧП произошло утром 15 июня в Индустриальном районе.