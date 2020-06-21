«Будем соседями»: Волочкова объявила о переезде в провинцию

|
Алина Потёмкина
45

Балерина решила последовать совету классика уехать «жить в глухой провинции у моря».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова огорошила подписчиков известием. После визита в Астрахань, где у балерины есть несколько квартир, она решила остаться там жить. Об этом танцовщица объявила поклонникам в Instagram.

«Я переезжаю жить в Астрахань. Это на самом деле так. Как только мои квартиры будут отремонтированы, все будет хорошо. Посмотрите, какая красота! Так что мы с вами будем соседями теперь. Астрахань — удивительно теплый город, столько улыбающихся лиц!» — восхитилась Волочкова.Instagram @volochkova_art

Балерина наведалась в южный город по делам, связанным с ее недвижимостью. Волочковой принадлежат 22 квартиры жилом комплексе, которые она приобрела пару лет назад, вложив инвестиции в строительство. Средняя цена на однокомнатную квартиру в Астрахани составляет порядка 2,5 миллиона рублей. Соответственно, собственность танцовщицы оценивается примерно в 55 миллионов рублей, отмечают «Дни.ру».

Но, как писал ранее 5-tv.ru, не только сама балерина любит большие деньги. Так, один предприимчивый петербуржец решил подзаработать и выставил на «Авто» пуанты Волочковой за 400 тысяч рублей.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, день летнего солнцестояния

Последние новости

12:23
Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми
12:17
Маршрутка и легковушка в лобовую столкнулись на юго-западе Петербурга
12:11
Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Киеве
12:00
Пушков заявил о «смерти» американского мифа после сноса памятников в США
11:48
Фанаты не узнали похудевшего Юдашкина на фото с Пугачевой
11:36
Тайник с бандеровскими документами 70-летней давности нашли на Украине

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
Где Владимир Путин хранит подарки внуков?
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок