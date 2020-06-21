«Будем соседями»: Волочкова объявила о переезде в провинцию

Анастасия Волочкова огорошила подписчиков известием. После визита в Астрахань, где у балерины есть несколько квартир, она решила остаться там жить. Об этом танцовщица объявила поклонникам в Instagram.

«Я переезжаю жить в Астрахань. Это на самом деле так. Как только мои квартиры будут отремонтированы, все будет хорошо. Посмотрите, какая красота! Так что мы с вами будем соседями теперь. Астрахань — удивительно теплый город, столько улыбающихся лиц!» — восхитилась Волочкова. Instagram @volochkova_art

Балерина наведалась в южный город по делам, связанным с ее недвижимостью. Волочковой принадлежат 22 квартиры жилом комплексе, которые она приобрела пару лет назад, вложив инвестиции в строительство. Средняя цена на однокомнатную квартиру в Астрахани составляет порядка 2,5 миллиона рублей. Соответственно, собственность танцовщицы оценивается примерно в 55 миллионов рублей, отмечают «Дни.ру».

Но, как писал ранее 5-tv.ru, не только сама балерина любит большие деньги. Так, один предприимчивый петербуржец решил подзаработать и выставил на «Авто» пуанты Волочковой за 400 тысяч рублей.