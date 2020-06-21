Петербуржец выставил на продажу на «Авито» пуанты Анастасии Волочковой, которые она якобы преподнесла поклоннице в 1996 году. По словам автора объявления, эпатажная танцовщица лично подтвердила принадлежность балетных туфель.

«Пуанты фирмы Grishko, служившие легендарной Анастасии Волочковой на заре ее яркой карьеры. Были подписаны в подарок пожилой поклоннице Елизавете Николаевне в 1996 году», — говорится в описании товара.

Отмечается, что на каждой туфле есть дарственная надпись балерины, датированная 29 июня 1996 года.

Житель Петербурга выставил на «Авито» пуанты Волочковой почти за 400 тысяч 1/4 Avito 2/4 Avito 3/4 Avito 4/4 Avito

Продавец подчеркнул, что Анастасия Волочкова «дала добро» на реализацию уникальных пуант. Балетные туфли автор объявления оценил в 370 тысяч рублей. При этом, мужчина предпочел скрыть номер телефона и отвечает только на текстовые сообщения. На момент публикации материала объявление просмотрели 214 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что любовник Волочковой задолжал ей три миллиона долларов.