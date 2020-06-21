Житель Петербурга выставил на «Авито» пуанты Волочковой почти за 400 тысяч
По словам продавца, принадлежность балетных туфель эпатажная танцовщица подтвердила лично.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov
Петербуржец выставил на продажу на «Авито» пуанты Анастасии Волочковой, которые она якобы преподнесла поклоннице в 1996 году. По словам автора объявления, эпатажная танцовщица лично подтвердила принадлежность балетных туфель.
«Пуанты фирмы Grishko, служившие легендарной Анастасии Волочковой на заре ее яркой карьеры. Были подписаны в подарок пожилой поклоннице Елизавете Николаевне в 1996 году», — говорится в описании товара.
Отмечается, что на каждой туфле есть дарственная надпись балерины, датированная 29 июня 1996 года.
Продавец подчеркнул, что Анастасия Волочкова «дала добро» на реализацию уникальных пуант. Балетные туфли автор объявления оценил в 370 тысяч рублей. При этом, мужчина предпочел скрыть номер телефона и отвечает только на текстовые сообщения. На момент публикации материала объявление просмотрели 214 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что любовник Волочковой задолжал ей три миллиона долларов.
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