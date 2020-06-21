Почему идея русских есть бургеры в перчатках долгое время не признавалась в США?

Почему в России едят бургеры в перчатках и стоит ли последовать примеру русских — этой теме была посвящена новая статья в популярной газете New York Times. Как отметил автор материала, во многих странах Восточной Европы жители тщательно следят за гигиеной и считают, что есть бургер руками без перчаток — это как минимум некультурно. До тех пор, пока владельцы ресторанов не предложили такую идею, гости заведений пользовались вилкой и ножом.

Те же традиции поведения за столом характерны для Украины, Польши и некоторых чешских ресторанов. Однако американцы такой взгляд на поедание бургеров не приемлют. Они убеждены, что таких образом постояльцы кафе теряют тактильные ощущения, которые чрезвычайно важны для всех, кто пробует кулинарное изделие.

«Снимите перчатки и почувствуйте ваш бургер! Ваше удовольствие от поедания бургера складывается в том числе из ваших тактильных ощущений: вы чувствуете пальцами булочку, вы чувствуете ее тепло, — у вас возникает связь с тем, что вы собираетесь съесть», — призвал специалист по гамбургерами из Нью-Йорка Джордж Мотц.

Впрочем, пандемия коронавируса на некоторых жителей США навеяла и другие мысли. Желая обезопасить свое здоровье, некоторые из них стали надевать перчатки перед приемом пищи. Они решили, что в России придумали крайне практичную вещь.

В то же время оппоненты поспешили их разубедить настаивая на том, что COVID-19 через еду не передается, а значит, данное средство индивидуальной защиты абсолютно бессмысленно. Единственное, когда оно может действительно пригодится — это случаи, если клиент предварительно не помыл руки.

«Потенциально перчатки могут принести пользу в тех случаях, когда клиенты забывают мыть руки», — сказал Роберт Уильямс, младший профессор пищевой микробиологии в Политехническом университете Вирджинии.

В то же время в России перчатки уже давно считаются не просто атрибутом культурных и гигиеничных людей. Они также позволяют, устранить запах бургеров на руках. Кроме того, перчатки определенных цветов уже стали некой «фишкой» и пиар-ходом ряда ресторанов. Постояльцы заходят в них, зная об «изюминках» заведений.

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