Диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik рассказала, как сделать фастфуд полезным и питаться им без риска для здоровья. По словам специалиста, обезопасить себя от большого количества тарансжиров, сахара и соли под силу каждому любителю такого рода пищи.

В частности, любой россиянин может приготовить бургер в домашних условиях. Для этого потребуется цельнозерновой хлеб, котлета собственного производства и зелень. Также в качестве ингредиента подойдет куриная грудка или индейка.

«Все это можно заворачивать в лаваш, опять же добавив побольше зелени. Туда может пойти томатный соус хорошего качества, томатная паста, всевозможные специи», — сказала Елена Соломатина.

Диетолог советует любителям картошки самим запекать ее в духовке с корочкой. При этом, не стоит длительно использовать растительные масла, которые со временем начинают окисляться.

Если потребитель фастфуда предпочитает приобретать его в готовом виде, то в данном случае обезопасить себя можно наличием в продукте зелени. В противном случае можно принести огурец или листья салата с собой.

«Если это наггетсы, уберите корочку, ешьте только сердцевину. Если брать картофель, лучше выбирать „по-деревенски“. Хотите бургер — уберите одну булочку, добавьте овощей, или оставьте только котлету с сыром и овощами. Берите не баранью, а куриную шаурму, просите не майонез, а томатный соус», — рекомендует специалист.

Елена Соломатина добавила, что покупать подобную еду следует только в проверенных заведениях быстрого питания.

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