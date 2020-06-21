В США завершились первые испытания авиабомбы комплекса «Золотая Орда»

В США успехом завершились испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса «Золотая Орда», передает Forbes.

Известно, что бомбу впервые выпустил американский истребитель F/A-18E/F Super Hornet. Данная разработка, по утверждениям издания, относится к классу высокоточного полуавтономного оружия, способного «вывести технику ведения боя на новый уровень».

«GBU-53 / B StormBreaker гораздо более эффективен, чем существующие интеллектуальные бомбы, благодаря усовершенствованному радиолокационному поиску миллиметровых волн в сочетании с инфракрасным датчиком», — цитирует издание вице-президента компании-разработчика оружия Майка Джарретта.

Также отмечается, что благодаря новому режиму StormBreaker GBU-53 не просто поражает объект, заданный человеком, но и самостоятельно распознает, а затем атакует «врага». В частности, может попадать точно в цель даже в плохую погоду, туман или кромешную темноту.

Известно, что испытания снаряда начались в первых числах июня 2020 года. Завершить их планируется до декабря. Уточняется, что вместе с истребителями Super Hornet, получит возможность на вооружение GBU-53/B StormBreaker также F-15E Eagle. Далее GBU-53/B войдет в оснащение истребителя-«невидимки» F-35 Lightning II. Предполагается, что последний сможет нести до 24 подобных авиабомб.

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