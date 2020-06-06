В США «чешут репу» по поводу возможностей российского дрона «Охотник»

Американское издание The National Interest продолжает попытки «под лупой» разглядеть новейшие российские военные разработки. На этот раз объектом журналистского расследования стал тяжелый ударный российский дрон «Охотник», который застрахуют почти на 1,3 миллиарда рублей в рамках подготовки к новому этапу испытаний.

Обозреватель издания Крис Осборн в публикации под названием «Новый российский «Охотник»-невидимка близок к боеготовности» посетовал, что информации о беспилотнике немного, а потому прибег к старому «надежному» способу — охарактеризовать его по фото и видеокадрам испытаний.

Журналист заметил, что у аппарата отсутствуют внешние точки подвески боеприпасов, и сделал вывод, что все вооружение беспилотника будет размещаться во внутренних отсеках.

Осборн сравнил конфигурацию «Охотника» с американским стелс-бомбардировщиком B-2 и заключил, что БПЛА уступает последнему в скрытности, так как имеет более угловатую конструкцию. Вместе с тем, автор статьи подчеркнул, что даже при своей «относительной скрытности» «Охотник» обладает особенностью, которая должна обеспокоить Пентагон.

«Российский ударный беспилотник, похоже, продемонстрировал несколько дополнительных атрибутов, которые, вероятно, будут беспокоить американских конкурентов», — пишет Осборн.

Он подразумевает летные маневры БПЛА, которые тот способен выполнять с истребителем пятого поколения Су-57, когда пилот самолета управляет дроном.

Ранее National Interest оценили испытания модернизированного бомбардировщика Ту-22МЗМ, возможности супероружия «Буревестник», истребителя МиГ-35, танка Т-95 и многих других видов вооружений Воздушно-космических сил России.