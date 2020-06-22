Президент Сербии Александар Вучич объявил о победе правящей партии на выборах

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Валентин Черников
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По словам лидера страны, за Сербскую прогрессивную партию отдали голоса две трети избирателей.

Президент Сербии Александар Вучич объявил о победе правящей партии на выборах

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) победила на парламентских выборах. Об этом объявил президент Сербии Александар Вучич, передает ТАСС. В обращении к соотечественникам он объявил, что переживает такой успех впервые.

«Мы получили самое большое в истории доверие народа, получив свыше двух миллионов голосов из 3,3 миллиона от пришедших на выборы граждан. Мы победили везде, даже там, где раньше проигрывали», — заявил Вучич.

Окончательные данные об итогах прошедшего голосования избирком озвучит позднее. По предварительной информации Центра наблюдения за выборами, СПП победила, превысив результат в 63%. Второе место заняла Социалистическая партия Сербии министра иностранных дел Ивицы Дачича, а третье — партия «Победа для Сербии» во главе с бывшим спортсменом Александаром Шапичем. В общей сложности за симпатии граждан боролась 21 партия и политическое объединение.

Янка на выборы в парламент, краевые и муниципальные представительные органы власти чуть превысила порог в 50%. Выборы прошли в условиях санитарных ограничений из-за коронавируса. Все члены избиркомов работали в масках и перчатках. Помимо территории Центральной Сербии выборы провели на территории автономного сербского края Косово и Метохия.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер Сербии Расим Ляйич прыгнул в толпу во время предвыборного митинга.

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