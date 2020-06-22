В российских городах проходит акция «Свеча памяти» — видео

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Светлана Александрова
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22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В 4 часа утра 79 лет назад началась Великая Отечественная война.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Рано утром 22 июня фашистская Германия напала на СССР. Началась война, унесшая 27 миллионов жизней советских граждан. В России 22 июня отмечают День памяти и скорби. В ночь накануне памятной даты жители страны зажигают свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Скорбная акция проходит в эти минуты в разных городах России. Так, в Москве люди собрались на акцию памяти на Крымской набережной. Там они зажгли 1418 свечей, каждая из которых символизирует один день войны. По сложившейся традиции, свечи будут гореть до самого утра. А ровно в четыре часа, когда на территорию Советского Союза упали первые бомбы, прозвучит документальная запись сообщения о начале войны голосом Юрия Левитана.

В Керчи накануне Дня памяти и скорби жители выложили на площади Ленина из сотен горящих лампад огненное изображение знаменитого памятника «Тыл-фронту», установленного в Магнитогорске.

В Махачкале представители МВД Дагестана, местные жители и даже совсем маленькие дети собрались со свечами в руках у Вечного огня перед мемориалом погибшим в 1941–1945 годах. В память о жертвах Великой Отечественной в небо запустили бумажные фонарики и воздушные шары.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о рассекреченных Минобороны России уникальных документах, в которых содержатся неизвестные ранее факты о первых часах Великой Отечественной войны.

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