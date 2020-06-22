Экс-бойфренд звезды «Дома-2» усомнился в официальной версии ее смерти

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Валентин Черников
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Альберт Резин считает, что Анастасию Тарасюк убили.

Экс-бойфренд звезды «Дома-2» усомнился в официальной версии ее смерти

Фото: ВКонтакте @id425748057

Странная смерть бывшей участницы «Дома-2» Анастасии Тарасюк до сих пор не дает покоя ее экс-бойфренду Альберту Резину. 22 июня 2018 года 24-летняя девушка выпала из окна. Эта трагедия шокировала многих поклонников телестройки и породила массу слухов. Один из них поддерживает и молодой человек. По его мнению, молодую телезвезду убили.

«Вполне вероятно, что какой-то ее новый возлюбленный решил Настю устранить. Настя не была похожа на самоубийцу, у нее никогда даже мыслей таких не было», — прокомментировал Резин порталу Starhit.ru.

В том же 2018-м подруга Тарасюк упоминала, что девушку содержал богатый любовник. После трагедии он оплатил ей похороны на одном из престижных кладбищ Москвы. Однако имя этого человека осталось неизвестным. Сам Альберт не скрывал, что его бывшая возлюбленная работала в эскорте. По его словам, после «Дома-2» Тарасюк не смогла приспособиться к жизни рядовой россиянки, гналась за роскошью и легкими деньгами.

Как сообщали СМИ, Анастасия страдала от депрессии и стояла на учете у нарколога. Ее последние отношения развалились из-за пристрастия девушки к алкоголю. Сегодня Резин желает, чтобы обстоятельства ее гибели тщательно изучили. Однако дело давно закрыто. Официально признано, что Тарасюк свела счеты с жизнью.

Ранее 5-tv.ru писал, что мототренер и парень блогера-миллионника Насти Тропи рассказал о ее гибели.

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