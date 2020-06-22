«Настя не виновата»: мототренер и парень блогера-миллионника Тропи о ее гибели
По словам молодого человека, который работает мотоинструктором, 18-летняя девушка разбилась в ДТП «на ровном месте».
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Фото, видео: Instagram @nastyatropi
Гибель 18-летнего блогера Насти Тропи (Тропицель) произошла из-за потери управления байком «на ровном месте». Об этом рассказал в Instagram ее молодой человек Виктор, работающий на Бали мотоинструктором.
«Настенька ехала около 80-100 километров в час по большой дороге, где все едут на такой же скорости. Она всегда ездила безопаснее и аккуратнее всех, и этот раз тоже», — написал парень.
По словам мототренера, вероятность того, что это могло случиться — один к миллиону. Автор сообщения указал, что мотоцикл девушки попал в так называемый воблинг или эффект шимми — возникновение быстрых колебаний на рулевом колесе. Во время такого процесса с нарастанием амплитуды колебаний происходит потеря управления.
«Начался воблинг мотоцикла на ровном месте. Сейчас нет сил уже рассказывать об этом. Я потом расскажу, что случилось. Настя не виновата, она не превышала скорость», — указал Виктор и в заключении попросил помолиться о погибшей.
Примечательно, что на странице в микроблоге мотоинструктора с 12-летним стажем указан слоган: «Освой навыки, которые сохранят твою жизнь».
О смерти блогера-миллионника Насти Тропи стало известно днем 21 июня. Как заявили родственники погибшей, девушка скончалась от тяжелых травм, полученных в результате ДТП в одном из курортных районов Бали. Блогер вместе с молодым человеком решила прокатиться на байках, однако оба не справились с управлением и столкнулись.
Ранее 5-tv.ru писал, что ведунья назвала причину смерти блогера Насти Тропи.
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