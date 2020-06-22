«Было запланировано»: контактер передал последнее послание погибшей Насти Тропи ее парню
Блогер, заработавшая первый миллион в 15 лет, погибла на одном из курортов Бали во время прогулки на байке.
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Фото, видео: Instagram @nastyatropi
Контактер вышел на связь с возлюбленным погибшей Насти Торпицель (Тропи) и передал последнее послание блогера-миллионника. Мужчина написал молодому человеку девушки, работающему на Бали мотоинструктором, и сообщил, что может общаться с душами умерших.
«Я хочу сказать, что она ушла по программе души. У каждой души есть программа, и она умерла именно таким образом, каким должна была уйти: безболезненно и по программе души точно, в точную минуту, в точную секунду, как было запланировано. <…> Она просит, чтобы вы не грустили, ей хорошо, если нужно, можем с ней пообщаться, если нужно, можем с ней созвониться, я выйду с ней на связь», — сообщил Василий Аврум.
Он добавил, что душа умершей Тропи всегда находится рядом с ее избранником и родственниками. Чтобы она пришла, достаточно подумать о ней. Также контактер переслал последнее послание блогера, уверяя, что ему его передала сама покойная Настя Тропицель. Убитый горем возлюбленный поверил, что это действительно так, и узнал стиль своей девушки в тексте.
«Я всегда была позитивной и всегда хотела и до вас донести эту жизненную цель через мою миссию — вдохновлять, люблю вас всех. Василий, прошу вас передать всем моим родным и близким эти слова. С вами говорила по каналу Анастасия Тропицель. Пусть я останусь в ваших сердцах с таким именем вечно. Всех люблю и обнимаю, несите радость и мир вокруг, будьте собой и будьте осознанными, любите себя и идите с собой вперед, я вам всем это говорила всегда. Любите и цените, вы забываете о важных вещах: об осознанности и духовности. <…> Пусть моя легкая смерть станет напоминанием вам, что времени на развитие остается мало», — говорится в сообщении.
Возлюбленный Насти Тропи призвал подписчиков молиться за нее, медитировать и перестать страдать, потому что об этом она якобы просила через контактера.
Ранее 5-tv.ru писал, что ведунья назвала причину смерти блогера Насти Тропи.
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