«Эти люди слали проклятия»: ведунья назвала причину смерти блогера Насти Тропи

Причина ужасной смерти юной миллионерши, блогера Насти Тропицель в дурном сглазе, утверждает потомственная ведунья и таролог Саона.

В беседе с 5-tv.ru провидица пояснила, что успешные люди зачастую покидают Землю не в тот момент, когда предречено судьбой, а гораздо раньше. И причина тому — проклятия, наложенные завистливыми людьми.

«Почему это произошло? В ее случае по картам выпадало два врага. Люди слали в ее сторону очень много зависти, проклятия, поэтому так и произошло. Не от того, что ей от Бога было так назначено, а от проклятий других людей, которые принесли, к сожалению, такой исход событий», — пояснила Саона.

Вместе с тем ведунья посоветовала каждой медийной персоне, кто имеет даже небольшую популярность и массовую узнаваемость, ставить так называемую «защиту». Возможно, путем проведения обряда или сознанием личного талисмана. Только так, по мнению Саоны, публичная личность может уберечь себя от дурного сглаза и обойти стороной препятствия, чинимые завистниками.

Instagram @nastyatropi

О смерти блогера-миллионника Насти Тропи стало известно днем 21 июня. Как заявили родственники погибшей, девушка скончалась от тяжелых травм, полученных в результате ДТП в одном из курортных районов Бали. Блогер вместе с молодым человеком решила прокатиться на байках, однако оба не справились с управлением и столкнулись.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне трагедии Настя Тропицель серьезно повздорила с отцом.