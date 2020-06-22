Владимира Путина в США поставили в пример Дональду Трампу

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил Владимира Путина в пример Дональду Трампу. В интервью телеканалу ABC News он подчеркнул, что российский лидер скрупулезно готовится к встречам и переговорам на высшем уровне.

«Президент Путин исчерпывающим образом готовится к встречам. Он знает людей, с которыми разговаривает. Он думает о том, что хочет сказать, думает о тех целях, которые хочет достичь… Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулезности, планирования заранее, которые просто не вяжутся с Дональдом Трампом…», — заявил Джон Болтон.

Американский политик добавил, что Владимир Путин всегда четко придерживается своего плана и идет к намеченной цели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Западе отреагировали на статью Путина.