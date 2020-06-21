Приглашение к глобальной дискуссии: как на Западе отреагировали на статью Путина

Одним из самых обсуждаемых событий недели стала статья Владимира Путина под названием «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». Она была опубликована в пятницу в американском журнале «National Interest». Позже материал появился и на официальном сайте российского президента.

Глава государства говорит об общей ответственности перед прошлым и будущим. И хочет сделать так, чтобы эта трагедия никогда больше не повторилась. Это глубокий и вдумчивый анализ череды трагических событий. По большому счету — внушительный исторический труд. Последние годы Владимир Путин возвращался к этой теме не раз. Итогом исследований и стала эта статья. И оценить ее практический потенциал мы можем уже совсем скоро. В этом быстро меняющемся мире с его проблемами и разногласиями уроки прошлого как нельзя кстати. А началось все 19-го декабрь 2019-го года. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Журналистка «Российской газеты» задает вопрос президенту и негодует по поводу резолюции «Европаламента», которая прировняла советский режим к нацизму.

Владимир Путин: «Знаете, я к этому событию хочу статью подготовить, написать статью. Я ее обязательно опубликую, потому что попросил моих коллег подобрать мне материалы из архива. Я, когда читаю некоторые вещи, все становится абсолютно ясно: все просто разложено по годам, по месяцам, чуть ли не по дням».

Обещанная статья выходит спустя ровно полгода — 19-го июня 20-го. С первых строк президент дает понять, что Вторая мировая война — это его личная трагедия. Блокадный Ленинград, потеря брата Виктора, чудом выжившая мама. Отец, который ушел добровольцем на фронт. Президент сразу ж задается вопросом, а что нынешняя молодежь? Как поступит она в критической ситуации? Для президента важно, какое поколение выросло в современной России и на что оно способно.

«Это глубинное, личностное чувство во всей своей полноте отражено в самой сути нашего народа и стало одним из определяющих в его героической, жертвенной борьбе против нацистов. Перед моими глазами — молодые врачи, медсестры, порой вчерашние студенты, которые сегодня идут в „красную зону“, чтобы спасать людей. Наши военнослужащие, в ходе борьбы с международным терроризмом на Северном Кавказе, в Сирии, стоявшие насмерть. Совсем юные ребята. Многим бойцам легендарной, бессмертной шестой десантной роты было 19-20 лет. Но все они показали, что достойны подвига воинов нашей Родины, которые защитили ее в Великую Отечественную войну».

Президент уже давно и скрупулезно изучает исторические архивы. Он всегда оперирует только фактами. Каждое слово подкреплено документально. Резонный вопрос: «А почему иностранные государства так боятся рассекречивать документы?». Мы делаем это уже несколько лет, каждый раз открывая все новые и новые детали огромного исторического периода. Или им есть, что скрывать? А публичная огласка вообще может стать катастрофой?

«Чего стоит циничная фраза посла Польши в Германии Липского, произнесенная в беседе с Гитлером 20 сентября 1938 года: „… за решение еврейского вопроса мы, поставим ему… прекрасный памятник в Варшаве“. Мы также не знаем, были ли какие-либо секретные „протоколы“ и приложения к соглашениям ряда стран с нацистами. Остается лишь „верить на слово“. В частности, до сих пор не рассекречены материалы о тайных англо-германских переговорах. Поэтому призываем все государства активизировать процесс открытия своих архивов, публикацию ранее неизвестных документов предвоенного и военного периодов».

Статья Владимира Путина о войне — это, безусловно, крупнейшее событие не только нашей внутренней, но и мировой политической жизни. Тщательно разбирая уникальные документы, президент не только восстанавливает историческую справедливость. Он дает сигнал политикам всей планеты. Не случайно еще в декабре на неформальном саммите стран СНГ Путин уделил этому вопросу несколько часов. Тогда все без исключения лидеры Содружества поддержали публикацию архивных материалов. А чуть позже на встрече с ветеранами-блокадниками президент резко заявил, что не позволит переписывать историю.

Владимир Путин: «Я уже говорил об этом, в Послании только что сказал: мы обязательно создадим центр архивных документов, кино- и фотоматериалов, и мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю. Хочу еще раз подчеркнуть, мы этот поганый рот заткнем документами навсегда, чтобы неповадно было».

И снова мы возвращаемся к урокам истории. До сих пор весь мир вспоминает печальные итоги Версальского договора, из-за которого фактически и началась самая страшная война в истории человечества. Германия должна была выплатить огромные репарации после Первой мировой. Немцы чувствовали себя оскорбленными. Первым, кто знал, что эта почва даст обильные всходы, стал Адольф Гитлер.

«Именно национальное унижение сформировало питательную среду для радикальных и реваншистских настроений в Германии. Нацисты умело играли на этих чувствах, строили свою пропаганду, обещая избавить Германию от наследия Версаля, восстановить ее былое могущество, а по сути, толкали немецкий народ к новой войне. Парадоксально, но этому прямо или косвенно способствовали западные государства, прежде всего Великобритания и США. Их финансовые и промышленные круги весьма активно вкладывали капиталы в немецкие фабрики и заводы, выпускавшие продукцию военного назначения».

В мире уже несколько лет идет целенаправленная атака на правду и наглое переписывание истории. И резолюция Европарламента, которая поставила на одну доску и гитлеровскую Германию, и СССР — это лишь эпизод. Но с очень печальными последствиями. На Западе всю вину за развязывание Второй мировой возлагают на Сталина и на пакт Молотова-Риббентропа. А для любого, кто знает историю, это полный бред. Это попытка выдернуть один факт из контекста истории.

«Все довоенные события выстроились в одну роковую цепь. Но, безусловно, главное, что предопределило величайшую трагедию в истории человечества, — это государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса. Поэтому нечестно утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа — главная причина, породившая Вторую мировую войну. Все ведущие страны в той или иной степени несут свою долю вины за ее начало».

Ведь понятно, что разговор о том, кто именно начал ту страшную войну — это разговор совсем не о прошлом, а о настоящем и даже будущем. Не расставив все точки над «и», невозможно двигаться вперед, невозможно выстраивать нормальные политические отношения. Но именно это идеологическое передергивание или, откровенно говоря, ложь, лежит в основе процесса декоммунизации, в той же Восточной Европе. Там сносят советские памятники и громят воинские мемориалы. И предпочитают не вспоминать мюнхенское соглашение 38-го года, когда четыре страны во главе с Германией рвали на части Чехословакию.

«Именно Мюнхенский сговор послужил тем „спусковым крючком“, после которого большая война в Европе стала неизбежной. Сегодня европейские политики, и прежде всего польские руководители, хотели бы „замолчать“ Мюнхен. Почему? Не только потому, что их страны тогда предали свои обязательства, поддержали Мюнхенский сговор, а некоторые даже приняли участие в дележе добычи. Но и потому, что как-то неудобно вспоминать, что в те драматичные дни 1938 года только СССР вступился за Чехословакию».

В те годы европейские страны планировали направить внимание фюрера на Советский Союз, рассчитывая, что война обойдет их стороной. При том, что СССР приложил все усилия для создания антигитлеровской коалиции. Но западные страны затягивали переговоры. И, кстати, в отличие от многих европейских лидеров, Сталин не запятнал себя личной встречей с Гитлером, которого на Западе считали вполне респектабельным политиком. При этом в статье Владимир Путин не берет на себя роль мирового арбитра, о чем говорит сам. Он не обвиняет и не оправдывает. Для него это возможность достучаться до каждого. Спокойный и взвешенный анализ исторических событий не только поможет сохранить правду, но позволит избежать ошибок в будущем. В этом плане примечательна реакция западных СМИ на статью Владимира Путина. Там по-прежнему каждое издание ищет свое, но все сходятся во мнении, что это приглашение к глобальной дискуссии. Как говорится, теперь мяч на вашей стороне.

СNN: «Россия восстановила свое место в качестве исторического освободителя после многих лет жестких санкций, которые последовали после присоединения Крыма в 2014 году».

The Washington Post: «Президент России настаивает на признании роли СССР во Второй мировой войне».

The Republic: «Владимир Путин предположил, что главным уроком войны является необходимость широкой международной дипломатии».

И снова, как и 75 лет назад Россия опять выступает инициатором глобального диалога. Ведь та же Ялтинская конференция 45-го года на несколько десятков лет сформировала мироустройство, которое до сих пор существует без глобальных военных конфликтов. И это при всех государственных противоречиях — от экономических до геополитических. Путин напоминает — после переговоров СССР, США и Великобритания смогли прийти к согласию и добиться решения, от которого выиграло все человечество.

«Наш долг, всех тех, кто берет на себя политическую ответственность, и прежде всего представителей держав-победительниц во Второй мировой войне, гарантировать, чтобы эта система сохранилась и совершенствовалась. Сегодня, как и в 1945 году, важно проявить политическую волю и вместе обсудить будущее. Наши коллеги — господа Си Цзиньпин, Макрон, Трамп, Джонсон — поддержали выдвинутую российскую инициативу провести встречу лидеров пяти ядерных государств».

Статья Путина выходит далеко за рамки обычного материала в СМИ. По мощности посыла, по силе мысли этот публикация напомнила о Мюнхенской речи президента 13 лет назад. В 2007-м он поставил диагноз однополярному миру. А еще рассказал о новой роли нашей страны с учетом современных угроз и реалий. Тогда многим западным лидерам эта тональность не понравилась. Просто они еще не понимали, что последовательность, уверенность и открытость России становятся ее визитной карточкой на долгие годы вперед. Сегодня просто начинается новый этап.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в МИД Великобритании отреагировали на статью Путина о Второй мировой войне.