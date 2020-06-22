Трамп назвал Болтона предателем после публикации отрывков из мемуаров

Белый дом не смог помешать изданию мемуаров бывшего советника президента США Джона Болтона. Суд отклонил иск о запрете публикации, но подчеркнул, что если в книге содержится секретная информация, подрывающая национальную безопасность, то Болтона могут привлечь к ответственности за ее разглашение. Но при этом судья отметил: распространение отрывков, которые утекли в сеть, остановить уже невозможно.

Дональд Трамп не сомневается, что его бывший соратник нарушил закон и повел себя как предатель. Болтон должен заплатить за это высокую цену, написал президент США на своей странице в соцсети.

Скандальные мемуары появятся в продаже уже во вторник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимира Путина в США поставили в пример Дональду Трампу.