Трамп назвал Болтона предателем после публикации отрывков из мемуаров

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Скандальная книга экс-советника президента США появится в продаже 23 июня.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo Bagmut; 5-tv.ru

Белый дом не смог помешать изданию мемуаров бывшего советника президента США Джона Болтона. Суд отклонил иск о запрете публикации, но подчеркнул, что если в книге содержится секретная информация, подрывающая национальную безопасность, то Болтона могут привлечь к ответственности за ее разглашение. Но при этом судья отметил: распространение отрывков, которые утекли в сеть, остановить уже невозможно.

Дональд Трамп не сомневается, что его бывший соратник нарушил закон и повел себя как предатель. Болтон должен заплатить за это высокую цену, написал президент США на своей странице в соцсети.

Скандальные мемуары появятся в продаже уже во вторник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимира Путина в США поставили в пример Дональду Трампу.

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