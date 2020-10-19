«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной

Алиса Старжевская
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Дочь Примадонны и юмориста продефилировала перед родителями в разных образах.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза растет настоящей модницей. За свои шесть лет девочка уже неоднократно принимала участие в показах мод Галины Юдашкиной, которая работает над созданием детских коллекций. Поклонники звездной пары не раз отмечали, как органично и изящно наследница Примадонны смотрится на подиуме.

В этот раз Лиза решила порадовать домочадцев домашним показом мод. Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram видео, на котором девочка предстает перед родителями и братом Гарри в разных нарядах. Съемка производилась в прачечной загородного дома Пугачевой и Галкина.

Сначала девочка вышла в джинсах и белой блузке с пышными рукавами. Телеведущий пришел в восторг от наряда наследницы, но оказалось, что это было еще не все. Далее юная модель предстала в образе «японской императрицы», примерив черное платье с принтом в пол. Для своего третьего выхода Лиза выбрала платье с джинсами.

«Маленькое черное платьице по-сельски», — анонсировала Галкина.

В финале модница показала полосатый костюм, состоящий из топа и длинной юбки, отметив, что в таком образе можно пойти, например, на дискотеку.

Instagram @maxgalkinru

Подписчики по достоинству оценили дарования юной модели, заметив, что своим подходом к выбору нарядов девочка очень сильно напоминает Аллу Борисовну.

«В длинном платье она на маму похожа. Вообще очень эффектная девушка»;

«Настоящая модель»;

«Красотка. Вся в Аллу Борисовну», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как трогательно Лиза и Гарри Галкины поздравили юмориста с днем рождения.

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