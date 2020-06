Удар и защита: применение «Корнета» и Т-90С сняли на видео в Алжире

Применение российских высокоточных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет-Э» и машин Т-90С сняли на видео в Алжире. Военные на фоне обострения обстановки в регионе приняли решение о проведении крупномасштабных маневров на северо-западе страны, сообщает «Русское оружие».

В ходе учений были задействованы силы 8-й бронетанковой дивизии. На территории специального полигона велась отработка оборонительных и наступательных мероприятий со стрельбой боевыми снарядами, а также запусками ракет различного назначения.

Удары по наземным целям наносились комплексами «Корнет-Э». В полевых условиях впервые была протестирована работа ПТРК на шассе бронемашины «Тигр-М». Данная версия обладает высоким уровнем автоматизации и современными прицелами. Комплекс способен уничтожить технику и сооружения на расстоянии до десяти тысяч метров, а также идущие на малых высотах самолеты и вертолеты.

ALGERIA 18.06.2020

the 8th Armored Division held a real-fire training in the 2nd military region in the North-West of ALGERIA 🇩🇿 1/3 pic.twitter.com/naPXHLfkhA