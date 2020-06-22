Удар и защита: применение «Корнета» и Т-90С сняли на видео в Алжире

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Василий Заика
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Военные на фоне обострения обстановки в регионе провели крупномасштабные маневры.

Удар и защита: применение «Корнета» и Т-90С сняли на видео в Алжире

Фото: Twitter @kad_ghani

Применение российских высокоточных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет-Э» и машин Т-90С сняли на видео в Алжире. Военные на фоне обострения обстановки в регионе приняли решение о проведении крупномасштабных маневров на северо-западе страны, сообщает «Русское оружие».

В ходе учений были задействованы силы 8-й бронетанковой дивизии. На территории специального полигона велась отработка оборонительных и наступательных мероприятий со стрельбой боевыми снарядами, а также запусками ракет различного назначения.

Удары по наземным целям наносились комплексами «Корнет-Э». В полевых условиях впервые была протестирована работа ПТРК на шассе бронемашины «Тигр-М». Данная версия обладает высоким уровнем автоматизации и современными прицелами. Комплекс способен уничтожить технику и сооружения на расстоянии до десяти тысяч метров, а также идущие на малых высотах самолеты и вертолеты.

Пуски противотанковых управляемых ракет, помимо прочего, осуществлялись с модернизированных бронетранспортеров БТР-80 и внедорожников Land Rover.

Особо эффективно в ходе маневров смотрелась атака подразделения танкистов на боевых машинах Т-90С. Нижнетагильские танки на большой скорости вели интенсивный огонь из 125-миллиметровых орудий. В этот момент в целях защиты от атаки условного противника были задействованы комплексы оптико-электронного подавления «Штора». Аэрозольные завесы препятствовали работе наводчиков подразделений «неприятеля».

В учениях по уничтожению группировки «противника» военные применяли самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», ракетные системы залпового огня «Град», комплексы противовоздушной обороны «Бук-М2Э», «Игла-С» и «Шилка».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иностранцы в шоке от новой тактики российских танков.

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