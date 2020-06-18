Новая тактика россиян по ведению танкового боя обескуражила иностранных коллег. Только за последние сутки в зарубежных СМИ появилась масса публикаций, посвященных удивительному стратегическому мышлению бойцов отечественной армии.

В частности, польское информагентство Defence24 обнародовало статью, где утверждается, что россияне научились применять танки в качестве мобильной артиллерии, способной поражать цель на расстоянии до 12 километров. Отмечается, что подобное стало возможным благодаря уникальным и полностью автоматизированным системам управления огнем и современными боеприпасами.

«Русские годами разрабатывают различные типы ракет, которые можно использовать в качестве артиллерийских боеприпасов, выпущенных из танковых пушек», — восторгался автор публикации, уточнив, что новые боекомплекты, в том числе ОФ-128, могут невосполнимый ущерб противнику.

Особое внимание в статье уделено «карусели» — тактике ведения боя, при которой взвод ведет огонь, перемещаясь по кругу. Суть в том, что пока первый танк ведет обстрел, второй готовится занять боевую позицию, а третий — пополняет боеприпасы. В результате применения данной стратегии легко запутать предполагаемого врага, исключая возможность понять, какое точное число машин задействовано в бою. При этом нельзя не отметить высокую плотность огня.

«В этом новом методе рекомендуется обеспечить танки зенитным щитом, системами ЗСУ-23-4 или „Тунгуска“. Они будут сражаться с противотанковыми гранатометами, расположенными на верхних этажах, вне зоны действия танковых пушек, и защищать машины от поражения с вертолетов», — отмечает издание.

Восхищение иностранцев вызвал и так называемый «сирийский вал» — способ ведения такового боя, в котором сочетаются удивительная огневая мощь и небывалая маневренность машин.

«Важный фактор в данном случае — обеспечение защиты боевых машин от воздействия противотанкового оружия, используемого противником. Танки или другие машины движутся одна за другой в пределах 20-100 метров, стреляя по определенному сектору», — пишет Defence24, подчеркнув, что эта стратегия основана на военном опыте в Сирии.

В заключение описан еще один маневр, приведший зарубежных коллег в настоящий ступор: стрельба танка с двух разных огневых позиций — основной и запасной. При этом на каждой из них танк задерживается не более, чем на три-пять секунд. Главная цель такого приема — застать противника врасплох, чтобы раскрыть его истинные возможности и позиции.

«Несмотря на высокую оснащенность российской армии боевыми машинами, идея состоит не в том, чтобы массово привести их в боевую готовность, а в умелом манипулировании их преимуществами при обеспечении тесного взаимодействия с другими боевыми системами», — подытожил автор.

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