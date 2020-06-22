Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

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Марина Неруцких
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О своем решении юморист сообщил в социальной сети Facebook.

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Фото, видео: Instagram @garikkharlamov, @asmuskristina

Резидент Comedy Club Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус. О своем решении юморист сообщил в социальной сети Facebook.

«8 лет назад у нас начались отношения с @asmuskristina. Хорошая цифра восемь. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаемся любящими родителями прекрасной дочки», — написал Харламов.

Instagram @garikkharlamov

Артист также отметил, что благодарен Кристине за дочь. И предполагая, что сразу после публикации его сообщения хейтеры начнут спекулировать на скандале с фильмом «Текст», где у Кристины были весьма откровенные сцены с партнером по картине Александром Петровым, сразу написал, что ни фильм, ни пандемия в их разрыве не виноваты.

Харламов также выразил уверенность, что они с Асмус останутся близкими людьми несмотря ни на что. Юморист рассказал, что страт бракоразводному процессу уже дан, не уточнив, когда они с Кристиной подали на развод.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Асмус заставила фанатов позавидовать ее мужу.

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