«Повезло Бульдогу с тобой»: Асмус заставила фанатов позавидовать ее мужу
Актриса выложила в Instagram фото после душа.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова — актриса Кристина Асмус пожаловалась фанатам на свою усталость. Она выложила в свой профиль в Instagram селфи после душа, где предстала перед подписчиками в халате, без макияжа и с банным полотенцем на голове. Губы Асмус сделала «уточкой».
«Я устала. Хочу на ручки и чтоб мне кто-нибудь мандарин почистил», — пожаловалась актриса.
Подписчики отметили естественную красоту актрисы и добавили, что все ее желания должен выполнять любимый супруг.
«Повезло Бульдогу с тобой!!! Ты обалденная!!!»;
«Хорошенькая»;
«Как же красива»;
«Кристина, вы супер. А муж пусть за вами ухаживает», — написали фанаты.
Недавно Кристина Асмус и Гарик Харламов переехали в новый четырехэтажный дом возле Рублевки. Новое гнездышко, по словам актрисы, очень простое, там нет даже лифта, лишь деревянная лестница. Асмус признается — переезд случился благодаря самоизоляции, которая дала возможность спокойно закончить ремонт и собрать вещи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Асмус рассказала о жизни с Харламовым.
Читайте также
53%
-0.39 77.97
0.65
Нашли ошибку?