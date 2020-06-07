«Повезло Бульдогу с тобой»: Асмус заставила фанатов позавидовать ее мужу

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Алиса Старжевская
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Актриса выложила в Instagram фото после душа.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова — актриса Кристина Асмус пожаловалась фанатам на свою усталость. Она выложила в свой профиль в Instagram селфи после душа, где предстала перед подписчиками в халате, без макияжа и с банным полотенцем на голове. Губы Асмус сделала «уточкой».

«Я устала. Хочу на ручки и чтоб мне кто-нибудь мандарин почистил», — пожаловалась актриса.

Instagram @asmuskristina

Подписчики отметили естественную красоту актрисы и добавили, что все ее желания должен выполнять любимый супруг.

«Повезло Бульдогу с тобой!!! Ты обалденная!!!»;

«Хорошенькая»;

«Как же красива»;

«Кристина, вы супер. А муж пусть за вами ухаживает», — написали фанаты.

Недавно Кристина Асмус и Гарик Харламов переехали в новый четырехэтажный дом возле Рублевки. Новое гнездышко, по словам актрисы, очень простое, там нет даже лифта, лишь деревянная лестница. Асмус признается — переезд случился благодаря самоизоляции, которая дала возможность спокойно закончить ремонт и собрать вещи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Асмус рассказала о жизни с Харламовым.

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