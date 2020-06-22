«Мирно и без грязи»: адвокат Асмус рассказал о ее разводе с Харламовым
По словам юриста, бракоразводный процесс начался примерно полтора месяца назад.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina; 5-tv.ru
Адвокат Кристины Асмус Анатолий Кучерена рассказал, как проходит бракоразводный процесс актрисы с Гариком Бульдогом Харламовым.
Как сообщил адвокат в беседе с 5-tv.ru, процесс начался примерно месяц-полтора назад, но из-за самоизоляции пришлось взять паузу с подачей заявления о разводе. Теперь, по его словам, все документы готовы и в ближайшее время заявление будет подано.
Кроме того, юрист заявил, что не знает точной причины развода, но предположил, что, возможно, между артистами есть «какая-то несовместимость». Главное, по мнению адвоката, что Асмус с Гариком Харламовым расстались «спокойно, мирно и без грязи».
«Они расстаются с большим уважением друг к другу. У них растет дочь, которую они воспитывают вместе, и поэтому очень важно, что у них остаются теплые, дружеские отношения», — поведал Кучерена.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гарик Бульдог Харламов сообщил пользователям о разводе с Кристиной Асмус, с которой прожил в браке восемь лет. Актриса также подтвердила новость, заявив, что ни скандальный фильм «Текст», ни пандемия не являются причинами их развода. Девушка также написала, что их общую дочь с юмористом они будут воспитывать вместе.
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