«Довела мужика»: Асмус подтвердила развод с Харламовым

Актриса Кристина Асмус подтвердила, что разводится с резидентом Comedy Club Гариком Бульдогом Харламовым. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram, выложив фото с рядом заметно «поседевшим» юмористом, сфотографированным в гриме.

«Восемь лет в браке. Довела мужика. Простите, не удержалась. Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм „Текст“, ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами», — написала девушка.

При этом она прояснила, что данное решение не является хайпом, и об этом они с Харламовым размышляли уже давно. Девушка отметила, что они расстаются «без грязи», сохранив взаимное уважение друг к другу.

«Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители», — подчеркнула звезда.

Вместе с тем, она сообщила, что развод — это всегда болезненный процесс, поэтому призвала поклонников с пониманием отнестись к их с Гариком решению.

Instagram @asmuskristina

В свою очередь, подписчики Асмус не смогли скрыть того, что данная новость их глубоко шокировала. Многие юзеры искренне пожелали знаменитостям терпения в этой непростой ситуации.

«Ну ребята, вы то зачем, просто искренне до слез»;

«Да ладно…очень жаль! Терпения вам достойно пройти этот нелегкий путь!»

«Буду надеяться, что это шутка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гарик Бульдог Харламов сообщил о разводе с Кристиной Асмус. Артист заявил, что ни скандальный фильм «Текст» где у Кристины были откровенные сцены с партнером по картине Александром Петровым, ни пандемия в расставании не виноваты.