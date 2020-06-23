Подробности пожара на российской станции «Мирный» в Антарктиде

В Антарктиде на станции «Мирный» произошел пожар.

Огонь вспыхнул в метеокабинете, из-за сильного ветра стремительно перекинулся на каюткомпанию, но пламя быстро потушили.

Людей вывели через противопожарный выход, никто не пострадал. 11 человек расселили по другим зданиям. Сейчас связь со станцией уже налажена.

Там ликвидируют последствия пожара, а специальная комиссия разберется в его причинах. «Мирный» — российская антарктическая станция, которая находится на побережье моря Дейвиса, действует с 1956 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полицейские на руках вынесли из пожара четверых детей и их маму.